POL-PDMY: Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung

Herresbach (ots) - Am Mittwoch, den 18.03.2026 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 412 zwischen der Döttinger Höhe und Hohenleimbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen einem 20-jährigen Fahrzeugführer aus dem Saarland sowie einer 25-jährigen Brasilianerin. Im Rahmen dessen wurden drei Personen schwer verletzt. Die Bundesstraße 412 musste zur ...

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