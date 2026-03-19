POL-PDMY: Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung
Thür (ots)
Im Zeitraum Samstag, 14.03.20.26, 20.00 Uhr bis Sonntag, 15.03.26, 15.00 Uhr, wurde in Thür, Segbachstraße 2, der Verkaufsautomat des Herrn Anton zerkratzt und das Geldausgabefach vermutlich aufgrund des Schadenbildes durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Hinweise zur Tat oder Täter bitte an die Polizei Mayen, 02651-8010.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
PHKin Hück
Telefon: 02651-801-0
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