Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Wohnungseinbruchdiebstahl - Weyhe, Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person - Bassum, Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Diepholz (ots)

Stuhr, Wohnungseinbruchdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 01.05.2026, 13:30 Uhr bis 03.05.2026, 16:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Obernheider Straße in Stuhr ein und entwendete aus den Räumlichkeiten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Weyhe, Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin parkte mit ihrem Pkw, einem schwarzen Kleinwagen, am 02.05.2026, gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Edeka-Filiale in Weyhe, Kirchweyher Straße, rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah dabei eine hinter ihr querende, 61-jährige Radfahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die 61-Jährige leicht verletzte. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit der verletzten Radfahrerin unerlaubt vom Unfallort, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Sie wurde wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 70 Jahre alt - ca. 170 cm groß - langes, schwarz-graues Haar

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der flüchtigen Pkw-Fahrerin, ihrem Fahrzeug und dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 zu melden.

Bassum, Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Eine unbekannte Person verschaffte sich am vergangenen Sonntag, zwischen ca. 12:00 Uhr und ca. 21:00 Uhr gewaltsam Zugang in einen grauen Toyota Corolla, der in der Marie-Hackfeld-Straße in Bassum stand. Aus dem Pkw entwendete der Täter eine Handtasche mitsamt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

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