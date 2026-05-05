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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw

Diepholz (ots)

Ein 32-jähriger Fahrer eines Seat beabsichtigte am 04.05.2026, gegen 13:00 Uhr von der B61 in Sulingen nach links auf die B214 in Richtung Nienburg abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford die B214 von Diepholz kommend in Richtung Nienburg. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Auch der 32-jährige Fahrzeugführer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 25.000 Euro beziffert.

Bislang ist ungeklärt, wie es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Beteiligte gaben jeweils an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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