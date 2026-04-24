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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gummibärchen verteilt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag in der Mittagszeit in der Innenstadt unterwegs waren. Gesucht werden Hinweise zu einem unbekannten Mann, der an verschiedenen Stellen dabei beobachtet wurde, wie er kleine Päckchen mit Gummibärchen an Kinder und Jugendliche verteilte, unter anderem in der Maxstraße, am Fackelrondell und in der Mall. Auf den Päckchen waren eine E-Mail-Adresse und die Aufforderung "bitte schreib mir" aufgedruckt.

Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Polizei, darunter eine Jugendliche, die berichtete, dass der Unbekannte sie nach einem "Date" fragte. Beschrieben wird der Mann als etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er war bekleidet mit Jeans, grauem Pullover, schwarzer Kappe und Sonnenbrille. Bei sich trug er einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei versucht nun herauszufinden, ob es sich um eine Werbeaktion handelte, oder ob der Unbekannte anderes im Schilde führte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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