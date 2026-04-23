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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin übergibt EC-Karte an Betrüger

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist leider auf Betrüger hereingefallen und hat mehrere tausend Euro verloren. Die Seniorin erstattete am Mittwoch bei der Polizei Anzeige, nachdem auf ihrem Bankkonto mehrere unberechtigte Abbuchungen festgestellt wurden.

Wie die 89-Jährige bei der Kripo zu Protokoll gab, hatte sie bereits am Montagvormittag einen Anruf eines Unbekannten erhalten. Dieser gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behauptete, die EC-Karte der Frau sei "abgelaufen". Es würde jemand vorbeikommen, um die Karte abzuholen.

Als dann tatsächlich ein Mann an ihrer Tür auftauchte und nach der Debitkarte fragte, dachte sich die Seniorin nichts dabei und händigte ihm die Karte aus. Erst als sie am Mittwoch von ihrer Bank erfuhr, dass von ihrem Konto in mehreren Buchungsschritten ein insgesamt vierstelliger Betrag transferiert wurde, erkannte die Dame den Betrug.

Von dem Unbekannten, der die EC-Karte bei ihr abgeholt hatte, konnte die 89-Jährige folgende Beschreibung abgeben: etwa 1,80 Meter groß, schlank, dunklerer Teint und bräunlich gekleidet. Zeugen, denen der Unbekannte im Stadtgebiet aufgefallen ist, oder die ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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