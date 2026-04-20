PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Knapp 8.000 Raser "geblitzt"

POL-PPWP: Knapp 8.000 Raser "geblitzt"
  • Bild-Infos
  • Download

Westpfalz (ots)

Knapp 8.000 Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei während der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Speed" in der Westpfalz festgestellt. Von Montag bis Sonntag, 13. bis 19. April, wurden an zahlreichen Orten in der Region sowohl innerorts als auch außerhalb Kontrollstationen eingerichtet, teilweise wurde der Verkehr von den installierten Messanlagen automatisiert überwacht. Insgesamt wurde im Verlauf der Woche die Geschwindigkeit von rund 228.000 Fahrzeugen gemessen. Die Anzahl der festgestellten Verstöße entspricht einer Quote von rund 3,4 Prozent.

Allein während des Hauptaktionstages am Mittwoch, dem sogenannten "Speedmarathon", wurden fast 1.400 Tempoverstöße gezählt und die Fahrer entsprechend "geblitzt" (wir berichteten: https://s.rlp.de/vjQlEPW). Sie alle werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten.

Bei ROADPOL handelt es sich um ein Netzwerk von Verkehrspolizeien aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Dessen Ziel ist es, die Zahl der Toten und Schwerverletzten auf europäischen Straßen zu minimieren - mit dem Blick auf die "Vision Zero", also das Ziel, die Zahlen bis auf 0 herunter zu reduzieren.

Da überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptursachen von schweren Verkehrsunfällen gehört, zählt die Kontrollwoche "Speed" mit dem Hauptaugenmerk auf Geschwindigkeitsmessungen zum alljährlichen Programm. Denn: "Wer rast, gefährdet sich selbst und andere!" Und wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, kann einen großen Teil dazu beitragen, die Straßen sicherer zu machen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 15:21

    POL-PPWP: Wer hat Einbrecher beobachtet?

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Insbesondere auf Gold- und Silberschmuck hatten es Einbrecher in Enkenbach-Alsenborn abgesehen. Wie der Polizei am Samstag gemeldet wurde, haben sich unbekannte Täter in der Nogatstraße Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und die Räume durchsucht. Ihre Beute: diverse Schmuckstücke sowie weitere Wertgegenstände. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 15:19

    POL-PPWP: Einbrecher sind scharf auf Schmuck

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter sind Ende vergangener Woche in der Rummelstraße in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Sie verschafften sich in einem der oberen Stockwerke gewaltsam Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge diverse Schmuckstücke, darunter auch Goldschmuck, mit. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Auch ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 14:00

    POL-PPWP: Unbekannter bricht in Waschanlage ein - Polizei sucht Zeugen

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Autowaschanlage im Bereich "Breiwiesen" einzubrechen. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr wurden die Automaten aufgebrochen, aber ohne Erfolg für den Dieb: Diese waren leer, was den Mann nicht daran hinderte, weiter nach Geld zu suchen. Er verschaffte sich Zutritt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren