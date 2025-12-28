FW Rösrath: Gebäudebrand in Kleineichen: Feuerwehr Rösrath im Großeinsatz

Feuerwehr Rösrath

Gebäudebrand in Kleineichen: Feuerwehr Rösrath im Großeinsatz

Rösrath (ots)

Um 9:22 Uhr wurden alle Einheiten der Feuerwehr Rösrath zu einem Gebäudebrand im Eiserweg alarmiert.

Laut der ersten Meldung sollte dort das Dach eines unbewohnten Gebäudes brennen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss bestätigt werden. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff vor.

Parallel wurde eine Öffnung des Daches mit einer Rettungssäge durchgeführt, um eine Abluftöffnung zu schaffen. Erstmalig kam der neue mobile Großventilator zur Belüftung zum Einsatz, mit dem umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Gegen 12:00 Uhr konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Aufwändig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten und die Suche nach weiteren Glutnestern. Um 16:00 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden.

Während der Nachlöscharbeiten wurden im Inneren des Gebäudes Risse festgestellt. Ein hinzugezogener Fachberater Bau des Technischen Hilfswerks (THW) begutachtete daraufhin das Objekt. In der Folge waren Abstützmaßnahmen erforderlich. Bei diesen Maßnahmen wurden wir von der Feuerwehr Bergisch Gladbach mit einem Fahrzeug samt entsprechendem Material unterstützt.

Zur Unterstützung der Einsatzleitung wurden sowohl eine Drohne des Deutschen Roten Kreuzes als auch die Einheit für Information und Kommunikation (IuK) des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Verpflegung der Einsatzkräfte wurde ebenfalls durch das Deutsche Rote Kreuz übernommen.

Bürgermeister Yannick Steinbach machte sich vor Ort ein Bild der Lage.

Um 10:44 Uhr kam es zu einem Paralleleinsatz. Im Stadtteil Brand löste eine Brandmeldeanlage aus. Aufgrund des laufenden Einsatzes wurde die Feuerwehr Lohmar entsendet. Ebenfalls konnten die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug von der Einsatzstelle Eiserweg den Paralleleinsatz anfahren.

Zur weiteren Sicherstellung des Grundschutzes im Rösrather Stadtgebiet wurde anschließend eine überörtliche Einheit der Feuerwehr Overath alarmiert.

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rösrath unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützte mit 23 Einsatzkräften.

