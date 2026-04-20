Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter bricht in Waschanlage ein - Polizei sucht Zeugen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Autowaschanlage im Bereich "Breiwiesen" einzubrechen. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr wurden die Automaten aufgebrochen, aber ohne Erfolg für den Dieb: Diese waren leer, was den Mann nicht daran hinderte, weiter nach Geld zu suchen. Er verschaffte sich Zutritt zu den Geschäftsräumen und stahl letztlich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Unbekannte wird als schlank beschrieben, sein Gesicht war verdeckt, er soll Sneaker und einen Kapuzenpullover getragen haben. Falls jemand Hinweise zum Täter geben kann oder sonst etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird er/sie gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern, unter Telefon 0631 369-13312, zu melden. |laa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell