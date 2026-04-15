Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Girl's Day: Ein bundesweites Projekt für Chancengleichheit

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Westpfalz (ots)

Der Girls' Day - der Mädchen-Zukunftstag bietet seit 25 Jahren eine besondere Form der Berufs- und Studienorientierung. Er findet in diesem Jahr am 23. April statt. Am Aktionstag lernen Schülerinnen Berufe oder Studienfächer kennen, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Angesprochen sind Mädchen ab der Klasse 5, heißt es in der Presseinformation zum Girls Day. Die Angebote kommen vor allem von handwerklich-technischen Unternehmen, Betrieben mit technischen Abteilungen und Ausbildungen sowie Hochschulen und Forschungszentren mit technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen. Das Projekt ist auch für die Nachwuchswerbung positiv. So berichten die Girls'Day Organisatoren weiter, dass fast die Hälfte der Mädchen ein Praktikum oder eine Ausbildung in dem Bereich anstreben, den sie am Aktionstag besucht haben. Solche Veranstaltungen finden nicht allein in Deutschland, sondern auch in Spanien, Ungarn, Norwegen, Japan, Südkorea und vielen weiteren Ländern statt. In der Westpfalz beteiligt sich erneut das Polizeipräsidium an dem Aktionstag. So gibt es in den unterschiedlichen Inspektionen und Dienststellen diverse Angebote. Manche sind bereits ausgebucht, aber für einige gibt es noch eine Chance. Also meldet euch schnell an und gewinnt Einblicke in die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten. Erfahrt von ihnen, wie der Alltag wirklich aussieht. In Lauterecken könnt ihr direkt nachhaken und eure Fragen stellen, hier gibt es nämlich noch Last-Minute-Plätze. In Pirmasens geben euch die Polizistinnen und Polizisten einen Einblick in der Berufsalltag und haben ein spannendes Tagesprogramm zusammengestellt. Eine Überraschung erhaltet ihr in Landstuhl und erfahrt vor Ort, wie der Polizeialltag ist. Weitere freie Plätze gibt es in Zweibrücken. Hier gibt es auch Informationen zu den Voraussetzungen, um Polizistin zu werden.

Also meldet euch noch an: https://s.rlp.de/0ZWC2Xi

Vielfalt bei der Polizei: Jugendliche, die sich weder als Mädchen oder Junge empfinden, können natürlich am Aktionstag teilnehmen und sich individuell für ein Angebot entscheiden. Auch trans* Mädchen sind herzlich willkommen, am Girls'Day dabei zu sein.

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