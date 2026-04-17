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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchdiebstahl: Schaden im vierstelligen Bereich

Herchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Kuseler Straße ein. Sie beschädigten die Eingangstür und ließen Beute im Wert von rund 1.600 Euro mitgehen. Nach den Angaben des 49-jährige Bewohners dürften die Täter zwischen 5.45 Uhr und 9.05 Uhr eingebrochen sein. Sie entwenden Bargeld, Schmuck und Elektronikzubehör. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter 0631 369-13312 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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