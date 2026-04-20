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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat Einbrecher beobachtet?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Insbesondere auf Gold- und Silberschmuck hatten es Einbrecher in Enkenbach-Alsenborn abgesehen. Wie der Polizei am Samstag gemeldet wurde, haben sich unbekannte Täter in der Nogatstraße Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und die Räume durchsucht. Ihre Beute: diverse Schmuckstücke sowie weitere Wertgegenstände. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit ist ebenfalls unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Kripo Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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