Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher flüchtet durchs Fenster + Einbruch in Feuerwehrgerätehaus + Zwei Verletzte nach Auffahrunfall +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Einbrecher flüchtet durchs Fenster

Ein Einbrecher versuchte am Freitagabend (17.04.2026) gegen 20:15 Uhr in ein Wohnhaus im Elisabethenhain in Bad Vilbel einzudringen. Zunächst scheiterte er mit diesem Vorhaben an einer Terrassentür. Dann jedoch verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Er durchwühlte Schränke und Schubladen in mehreren Räumen und erbeutete Bargeld sowie Schmuck. Hierbei wurde der Täter durch eine heimkommende Bewohnerin überrascht und flüchtete durch das Einstiegsfenster. Der Einbrecher hatte eine athletische Statur, trug eine blaue Jacke, eine dunkle Hose und eine dunkle Mütze. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem ist die beschriebene Person am Freitagabend in Bad Vilbel aufgefallen? Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung setzen.

Büdingen: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag (16.04.2026), 17:20 Uhr und Freitag (17.04.2026), 07:00 Uhr eine Zugangstür zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Rettungsgasse in Diebach am Haag auf. Dadurch gelangten die Täter in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Hirzenhain: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Freitagabend (17.04.2026) gegen 22:45 Uhr auf der B 275 bei Hirzenhain. Ein 19-Jähriger aus Ranstadt war mit seinem Audi aus Richtung Gedern kommend in Fahrtrichtung Merkenfritz unterwegs. Hierbei übersah er den ersten Ermittlungen zufolge ein vor ihm fahrendes Leichtfahrzeug, ein sogenanntes Mopedauto, das maximal 45 km/h fahren kann. Es kam zum Auffahrunfall. Der Fahrer des Leichtfahrzeugs, ein 16-Jähriger aus Hirzenhain, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Erste Schätzungen des Sachschadens belaufen sich auf 25.000 EUR. Die Sperrung der Bundesstraße konnte gegen 03:30 Uhr aufgehoben werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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