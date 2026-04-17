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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Auto fährt gegen Schwerlasttransporter + Einbruch in Imbiss +

Giessen (ots)

Nidda: Auto fährt gegen Schwerlasttransporter

Am Donnerstag (16.04.2026) gegen 21:55 Uhr fuhr ein Schwerlasttransporter mit Begleitfahrzeugen von einem Firmengelände in der Alois-Thums-Straße in Nidda/Harb. Aufgrund der Überlänge des Transporters sperrten Begleitfahrzeuge die Straße aus beiden Richtungen. Eine 85-jährige Frau aus Gießen, die mit ihrem Mercedes A 180 auf der Alois-Thums-Straße in Fahrtrichtung Borsdorf unterwegs war, umfuhr die Absperrung und fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen den geladenen Betonträger des Schwertransporters. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Nidda: Einbruch in Imbiss

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (15.04.2026), 23:00 Uhr und Donnerstag (16.04.2026), 06:50 Uhr stiegen Einbrecher durch ein Fenster in einen Imbiss in der Niddaer Bahnhofstraße ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und ein Messer. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen im genannten Tatzeitraum nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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