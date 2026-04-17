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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Festnahme nach Hitlergruß + In Schule eingestiegen

Giessen (ots)

Gießen: Festnahme nach Hitlergruß

Gestern informierten mehrere Zeugen die Polizei über einen auffälligen Mann in der Rodheimer Straße. Den Angaben zufolge lief dieser kurz vor 16 Uhr teils mitten auf der Fahrbahn. Beim Eintreffen der ersten Streife hob der Mann den Arm zum "Hitlergruß" in Richtung der Einsatzkräfte. Anschließend rannte er davon. Die Flucht wurde jedoch sofort unterbunden, die Beamten nahmen den leicht alkoholisierten 39-Jährigen fest. Es wurde niemand verletzt. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige entlassen. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Gießen: In Schule eingestiegen

Zwischen Mittwoch (15.4.), 17 Uhr und Donnerstag, 6.25 Uhr, drang ein Unbekannter in eine Grundschule im Spitzwegring ein. Der Einbrecher brach ein Fenster auf und gelangte in das Schulgebäude. Im Inneren brache er weitere Türen und Schränke auf. Er erbeutete etwas Bargeld und entkam unbemerkt. Der Kriminelle verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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