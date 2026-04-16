Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Brand in Schwalbach + Versuchter Einbruch in Möbelhaus +

Giessen (ots)

Schöffengrund: Brand in Schwalbach

Gegen 00:30 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstag (16.04.2026) durch die Rettungsleitstelle Mitteilung über einen Dachstuhlbrand in der Hauptstraße in Schwalbach. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits selbstständig ins Freie begeben. Der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Wetzlarer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wetzlar: Versuchter Einbruch in Möbelhaus

Am Montag (13.04.2026) versuchte ein Unbekannter gegen 03:25 Uhr gewaltsam in ein Möbelhaus im Karl-Kellner-Ring einzudringen. Der Versuch schlug jedoch fehl, sodass der Täter ohne Beute von dannen ziehen musste. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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