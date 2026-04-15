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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Autovermietung + In Café eingedrungen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einbruch in Autovermietung

Im Zeitraum von Montag (13.04.2026), 17:45 Uhr bis Dienstag (14.04.2026), 08:10 Uhr drangen Einbrecher in eine Autovermietung in der Hubert-Vergölst-Straße in Bad Nauheim ein. Was gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: In Café eingedrungen

Zwischen 00:05 Uhr und 01:10 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte am Dienstag (14.04.2026) Zutritt zu einem Café in der Straße "Johannisberg". Die Täter durchsuchten das Café. Zur möglichen Beute konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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