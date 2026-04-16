Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickdiebe in Juweliergeschäft + Einbruch in Wohnhaus + Durch Fenster eingestiegen +

Giessen (ots)

Friedberg: Trickdiebe in Juweliergeschäft

Zwei Männer betraten am Mittwoch (15.04.2026) gegen 16:35 Uhr ein Juweliergeschäft in der Friedberger Kaiserstraße. Die Männer ließen sich von einer Mitarbeiterin mehrere Schmuckstücke zeigen. Als die Mitarbeiterin merkte, dass die zwei Unbekannten versuchten, sie zu verwirren und ein Armband einzustecken, nahm sie die ausgelegten Stücke an sich und verschloss sie wieder in einer Vitrine. Einer der beiden Männer griff sich daraufhin eine Schmuckschatulle, die im Laden abgestellt war, und verließ gemeinsam mit seinem Komplizen fluchtartig das Geschäft. In der gestohlenen Schatulle befanden sich zwei Schmuckstücke. Die Diebe wurden als jeweils circa 40 Jahre alt, mit korpulenter Statur, dunklem Teint und schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet waren sie mit schwarzen Pullovern und schwarzen Hosen. Sie sprachen gebrochen Englisch. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen die beiden beschriebenen Männer aufgefallen sind oder die Hinweise zu deren Identität geben können, sich unter der Rufnummer 06031 6010 mit den Ermittlern in Kontakt zu treten.

Karben: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Dienstag (14.04.2026), 18:00 Uhr und Mittwoch (15.04.2026), 22:10 Uhr in ein Wohnhaus im Frankenweg in Petterweil ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume. Bisher ist nicht bekannt, ob die Eindringlinge auch etwas mitgehen ließen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Ober-Mörlen: Durch Fenster eingestiegen

Im Zeitraum von Dienstag (14.04.2026), 17:00 Uhr bis Mittwoch (15.04.2026), 15:00 Uhr verschafften sich Einbrecher durch ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus in der Nauheimer Straße in Ober-Mörlen. Die Täter öffneten mehrere Schränke. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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