Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch - Zeugen gesucht
Kirchheim an der Weinstraße (ots)
In der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr brachen unbekannte Täter gestern (12.03.26) in ein Wohnhaus im Rieslingweg ein. Die Unbekannten verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Parfum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wer hat gestern in Kirchheim an der Weinstraße Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zur Tat und zur unbekannten Täterschaft geben?
Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
