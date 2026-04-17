Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 17.04.2026, 01:10 Uhr)

Giessen (ots)

Marburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 17.04.2026, 01:10 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden seit Donnerstag, 16.04.2026 vermissten 11-Jährigen aus Marburg wird hiermit zurückgenommen. Beide konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell