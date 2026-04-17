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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Auto durch Steinwürfe beschädigt + Portemonnaie aus Auto gestohlen +

Giessen (ots)

Haiger: Auto durch Steinwürfe beschädigt

Am Mittwoch (15.04.2026) beschädigten Unbekannte durch Steinwürfe vom Bahnviadukt in Flammersbach einen grauen BMW 520D, der auf der Flammersbachstraße in Richtung Haiger unterwegs war. Der Fahrer des BMW konnte mehrere Personen auf dem Bahnviadukt feststellen. Bei diesen Personen könnte es sich um Kinder gehandelt haben. Eine Fahndung durch Streifen der Polizei blieb erfolglos. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:40 Uhr. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Personen geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 02771 9070 bei der Polizeistation Dillenburg zu melden.

Wetzlar: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Ein Dieb zerstörte in Wetzlar eine Scheibe eines grauen Renault Megane und griff sich ein Portemonnaie, das im Auto abgelegt war. Das Fahrzeug parkte im Zeitraum von Mittwoch (15.04.2026), 21:00 Uhr bis Donnerstag (16.04.2026), 07:30 Uhr in der Straße "Neustadt". Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 9180). Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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Polizeipräsidium Mittelhessen
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35394 Gießen

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E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
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