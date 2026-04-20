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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss + Einstieg durchs Fenster +

Giessen (ots)

Braunfels / Haiger: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Gleich zweimal innerhalb von drei Stunden musste die Polizei im Lahn-Dill-Kreis in der Nacht zu Samstag (18.04.2026) zu Unfällen mit Personenschaden ausrücken, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. Gegen 00:15 Uhr war ein 32-jähriger Braunfelser mit seinem Skoda auf der K 381 aus Richtung L 3283 kommend in Fahrtrichtung Braunfels unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden wird auf 35.000 EUR geschätzt. Drei Stunden später kam ein 21-Jähriger aus Haiger mit seinem VW Multivan auf der K 41 aus Richtung Breitscheid kommend in Fahrtrichtung Langenaubach auf einer Gefällstrecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Der 21-jährige Fahrzeugführer erlitt ebenso wie drei Mitfahrer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren leichte Verletzungen. Ein 19-jähriger Mitfahrer trug schwere Verletzungen davon. Auch hier bemerkten die Polizisten Anzeichen für eine Alkoholisierung des VW-Fahrers, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Erste Schätzungen des Sachschadens belaufen sich auf 4.000 EUR.

Herborn: Einstieg durchs Fenster

Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus "Am Bürgerhaus" in Schönbach ein. Zwischen Freitag (17.04.2026), 14:00 Uhr und Samstag (18.04.2026), 10:30 Uhr beschädigten die Unbekannten ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Was die Täter erbeuteten ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn zu melden (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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