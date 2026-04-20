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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher sind scharf auf Schmuck

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind Ende vergangener Woche in der Rummelstraße in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Sie verschafften sich in einem der oberen Stockwerke gewaltsam Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge diverse Schmuckstücke, darunter auch Goldschmuck, mit. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Auch die genaue Tatzeit ist unklar. Festgestellt wurde der Einbruch am Freitag (17. April) kurz nach 12 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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