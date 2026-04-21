Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 32-Jähriger versteckt Amphetamin in der Hose

Kaiserslautern (ots)

In der Nordbahnstraße hat an Dienstagmittag ein Mann versucht, Drogen vor der Polizei zu verstecken, und zwar in seiner Unterhose. Die Streife war zu Fuß unterwegs und kontrollierte den 32-Jährigen. Hierbei stellten die Beamten eine Dose mit einem weißen Pulver sicher. Der Mann gab an, dass es sich dabei um Amphetamin handle. Nun muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |laa

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