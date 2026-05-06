Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Ermittlungserfolg i. S. EG Saab - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) und der Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 21.02.2026 sind drei Täter gegen 03:30 Uhr rückwärts mit einem Pkw des Herstellers Saab in das Innere eines Juweliergeschäfts in der Syker Straße in Stuhr eingebrochen. Im Geschäft schlugen sie zielgerichtet die Vitrinen und Schaufenster ein und flüchteten mit dem Diebesgut zu Fuß vom Tatort in Richtung Meyerstraße. Das Tatfahrzeug verblieb am Tatort zurück (siehe Pressemitteilung vom 21.02.2026).

Die von der Polizeiinspektion Diepholz eingerichtete Ermittlungsgruppe "EG Saab" hat nun einen entscheidenden Ermittlungserfolg verzeichnet. Einer der Täter wurde am 12.04.2026 in Berlin festgenommen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Diepholz fortgeführt. Weitere Details können derzeit aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben werden.

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