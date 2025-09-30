Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Straßenbahn fordert fünf Verletzte

Bochum (ots)

Am Dienstag, 30. September, kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Bochum-Hofstede.

Nach bisherigem Stand fuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen auf der Dorstener Straße in Richtung Herne und beabsichtigte im Kreuzungsbereich Dorstener Straße/Dinnendahlstraße nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, welche zeitgleich in Richtung Herne fuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto nach rechts gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschoben.

Der 49-Jährige sowie seine 40-jährige Beifahrerin aus Essen wurden leicht verletzt. Der Fahrer der Straßenbahn aus Herne (27) sowie zwei Fahrgäste aus Bochum und Herne im Alter von 61 und 48 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Dorstener Straße wurde für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat übernommen.

