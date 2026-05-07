Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, Brand in Garage - Syke, alleinbeteiligter Zusammenstoß mit Baum

Diepholz (ots)

Sulingen, Brand in Garage

Am 06.05.2026, gegen 18:00 Uhr geriet ein offenstehender Benzinkanister mutmaßlich durch Funkenflug nach Nutzung eines Winkelschleifers in einer Garage in der Gartenstraße in Sulingen in Brand. Anschließend griff das Feuer auf eine angrenzende Wand über. Die Garage, das darin lagernde Inventar sowie zwei angrenzende Gebäude wurden beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Syke, alleinbeteiligter Zusammenstoß mit Baum

Ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr am 06.05.2026, gegen 23:20 Uhr die Henstedter Straße (K125) in Richtung Henstedt und kam mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 13.000 Euro beziffert.

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