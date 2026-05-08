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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke, Sachbeschädigung an Kfz - Bassum, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw

Diepholz (ots)

Syke, Sachbeschädigung an Kfz

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Donnerstag, zwischen 04:20 Uhr und 13:55 Uhr einen grauen Kia cee'd, der in der Barrier Allee in Syke stand. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Bassum, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw

Eine 45-jährige VW-Fahrerin befuhr am 07.05.2026, gegen 07:25 Uhr die Köbenstraße in Richtung Jakobsberg und übersah im Kreuzungsbereich eine 18-jährige, vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Peugeot, die von rechts kam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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