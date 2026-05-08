POL-DH: Syke, Sachbeschädigung an Kfz - Bassum, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw
Diepholz (ots)
Syke, Sachbeschädigung an Kfz
Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Donnerstag, zwischen 04:20 Uhr und 13:55 Uhr einen grauen Kia cee'd, der in der Barrier Allee in Syke stand. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.
Bassum, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw
Eine 45-jährige VW-Fahrerin befuhr am 07.05.2026, gegen 07:25 Uhr die Köbenstraße in Richtung Jakobsberg und übersah im Kreuzungsbereich eine 18-jährige, vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Peugeot, die von rechts kam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen.
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