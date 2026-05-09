Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 09.05.2026

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbruchsdiebstahl in Tedi-Markt

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Zeit vom 07.05.2026, 20:10 Uhr, bis 08.05.2026, 20:30 Uhr, in den Tedi-Markt in Bruchhausen-Vilsen ein. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Tresor und entwendeten die dort gelagerten Tageseinnahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242-9690 entgegen.

Syke - Diebstahl eines Kraftrades

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag, den 08.05.2026, in der Zeit zwischen 22:15 Uhr und Mitternacht, ein Krad vom Parkplatz des Schützenfestgeländes. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242-9690 entgegen.

Sulingen-Wardenhausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 08.05.2026, um 16:23 Uhr, kommt es auf der B 214 in Sulingen, Höhe Groß Lessen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Zwei Fahrzeuge (Sattelzugmaschine und Transporter) haben sich im Begegnungsverkehr touchiert. Ein Beteiligter hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Durch den Zusammenstoß wird der Außenspiegel der Sattelzugmaschine beschädigt. Der Schaden liegt geschätzt bei 500 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Transporter handeln (Pritsche mit Planen-Aufbau - polnisches Kennzeichen). Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 in Verbindung zu setzen.

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