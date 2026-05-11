Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Brand in Geflügelfetttank - Weyhe, Sachbeschädigung in leerstehendem Wohnhaus

Diepholz (ots)

Diepholz, Brand in Geflügelfetttank

Am 10.05.2026, gegen 08:30 Uhr geriet ein Geflügelfetttank auf dem Betriebsgelände einer Firma in Diepholz, Im Moore, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Weyhe, Sachbeschädigung in leerstehendem Wohnhaus

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit vom 09.05.2026, 18:00 Uhr bis 10.05.2026, 10:45 Uhr in ein leerstehendes Haus in der Sudweyher Straße in Weyhe ein und beschädigte in diesem noch befindliches Mobiliar. Der Schaden wurde auf ca. 5.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel. 0421 80660 entgegen.

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