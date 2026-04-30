Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verkehrsverstöße und ein Unfall unter Alkoholeinfluss - Polizei stellt zahlreiche Verstöße im Straßenverkehr in Schwerin und Neustadt-Glewe fest

Schwerin, Neustadt Glewe (ots)

Die Polizei stellte seit Mittwoch mehrere Verkehrsverstöße in Schwerin und im Bereich Neustadt-Glewe fest. Neben einem Verkehrsunfall unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss wurden mehrere Fahrzeugführer kontrolliert, gegen die nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

>> Motorradfahrer bei Unfall in Alt Brenz verletzt:

Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 07:10 Uhr in Alt Brenz bei Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Ein 18-jähriger Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad und verunfallte. Der junge Mann erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Ersthelferin sowie die eingesetzten Polizeikräfte nahmen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18-jährige Deutsche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

>> Mehrere Verkehrsverstöße in Schwerin festgestellt:

In der zurückliegenden Nacht stellten Polizeibeamte im Stadtgebiet Schwerin mehrere Fahrzeugführer fest, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren.

Fast zeitgleich kontrollierten Polizeibeamte gegen 22:30 Uhr zwei Fahrzeugführer. In der Carl-Moltmann-Straße in der Weststadt überprüften die Einsatzkräfte einen 18-jährigen Fahrer eines Ford Mondeo. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Zudem war der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete außerdem den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 18-jährigen Deutschen wurden Ermittlungen unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Nahezu zeitgleich kontrollierten Polizeibeamte in der Ziolkowskistraße im Stadtteil Mueßer Holz einen 47-jährigen ukrainischen Fahrzeugführer. Bei der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,02 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr stoppten Einsatzkräfte zudem einen 56-jährigen Autofahrer in der Güstrower Straße im Stadtteil Werdervorstadt. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit befand sich noch in der Probezeit, für ihn galt daher die 0,0-Promille-Grenze. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Auch diesem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen in allen Fällen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell