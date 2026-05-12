Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schreckhafter Dieb

Am Montag ertappten Mitarbeiter einen Ladendieb in Göppingen, als dieser durch einen Alarm erschrak.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.30 befand sich ein 40-Jähriger in einem Supermarkt in der Esslinger Straße. Wohl unmittelbar nachdem er eine Flasche Aperol in seiner Jackentasche verschwinden ließ, löste durch eine Person im Lager zufällig ein Alarm aus. Der Dieb erschrak durch den Alarm so sehr, dass er den Alkohol in das Regal zurückstellte. Dabei wurde er von Mitarbeitern beobachtet. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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