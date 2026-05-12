Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - "Rechts vor Links" nicht beachtet

Zwei Personen erlitten bei einem Unfall am Montag bei Ochsenhausen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Eine 32-Jährige war gegen 13.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Verbindungsstraße zwischen Eichen und Erlenmoos unterwegs. Auf der Straße zwischen Laubach und Ochsenhausen fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Fiat 500. Sie war in Richtung Ochsenhausen unterwegs. An der Kreuzung achtete sie wohl nicht auf die Vorfahrt der VW-Fahrerin. Die kam von rechts und die Autos stießen zusammen. Beide Autofahrerinnen zogen sich Verletzungen zu und kamen vorsorglich in Kliniken. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf mindestens 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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