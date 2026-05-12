Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten

Verletzt wurde ein Kradfahrer am Montag bei einem Unfall in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 6.45 Uhr bog ein 18-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad von der Oberstotzinger Straße in die Schlesienstraße ab. In der fuhr bereits eine 27-Jährige mit ihrem Opel und kam dem 18-Jährigen ordnungsgemäß entgegen. Da der Zweiradfahrer beim Abbiegen wohl zu schnell unterwegs war, geriet der 18-Jährige beim Abbiegen auf die Fahrspur der Autofahrerin, so die Polizei. In der weiteren Folge stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Biker Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus zur Behandlung und Beobachtung. Dort soll auch festgestellt werden, wie schwer die Verletzungen sind. Die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle. Die Ermittler schätzen den Sachschaden an dem fahrbereiten Auto auf rund 3.000 Euro. Für das Kleinkraftrad war es mit ca. 1.000 Euro wohl ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++0888645

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell