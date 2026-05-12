Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Köngen/A8 - Zu schnell im Regen

Am Montag krachte ein Mercedes Fahrer auf der A8 in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Der 51-Jährige fuhr mit seinem Mercedes GLE in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Köngen fuhr er gegen 21.30 Uhr bei regnerischen Fahrbahnverhältnissen zu schnell und er verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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