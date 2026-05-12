Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/Westerheim - Einbrecher in Kindergärten

Zwischen Samstag und Montag stiegen Unbekannte in zwei Kindergärten auf der Schwäbischen Alb ein.

Ulm (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Einbrecher auf zwei Kindergärten abgesehen. Zwischen Samstag, 23 Uhr und Montag, 7 Uhr hebelten die Unbekannten an einem Kindergarten im Zimmerhaltenweg in Westerheim ein Fenster auf. Dann stiegen sie ein und durchsuchten die Räume. Dabei fanden sie in einem Büro eine Kasse mit etwas Bargeld. Das Geld nahmen sie mit. Der Schaden am Fenster wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag 7 Uhr waren Unbekannte auch in Laichingen zu Gange. In der Albstraße hebelten sie an einer Kita ein Fenster auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie Aktenschränke im Büro. Auch eine Tür im Inneren des Gebäudes hebelten sie gewaltsam auf. Sie fanden wohl nichts Brauchbares und flüchteten ohne Beute. Die Schäden am Fenster und an der Tür werden auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat die Polizei Laichingen die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Die Polizei hofft auch auf Zeugenhinweise unter Tel. 07333/950960.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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