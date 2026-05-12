Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Montag zog die Polizei in Ulm-Wiblingen einen 24-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 14.20 Uhr war der junge Mann mit seinem Renault im Wiblinger Ring unterwegs. Er fuhr in Richtung Donautal und wurde dort einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Test verlief positiv auf THC. Ein Arzt nahm dem Mann deshalb Blut ab. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Die Polizeistreife untersagte dem 24-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 24-Jährigen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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