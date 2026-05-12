Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Kontrolle über Kleintransporter verloren

Am Dienstag überschlug sich ein Fahrzeug auf der A8.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr. Der 68-Jährige fuhr auf der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Temmenhausen verlor der Fahrer des Transporters die Kontrolle und prallte links gegen die Betonleitwand. Von dort wurde er abgewiesen und prallte gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Danach überschlug sich der Transporter und kam auf dem Seitenstreifen auf der Seite zum Liegen. Der 68-Jährige erlitt bei dem Unfall nicht näher bekannte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der total beschädigte Transporter musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug blieb fahrbereit. Bei dem Unfall flogen Trümmerteile auch auf die Gegenfahrbahn. Die konnten schnell beseitigt werden. In Fahrtrichtung Stuttgart kam es zu Behinderungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

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