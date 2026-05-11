Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Kleinbrand in Wohnung

Am Sonntag sorgte eine unbeaufsichtigte Essenszubereitung für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.45 Uhr wurde ein Brand in dem ehemaligen Pflegeheim in der Helenenstraße gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Die Feuerwehr betrat die Wohnung und stellte fest, dass dort wohl Essen zubereitet wurde. Eine daneben liegende Plastiktüte hatte offenbar in einem unbeaufsichtigten Moment Feuer gefangen. So entwickelte sich ein Kleinbrand. Vom Speisenzubereiter und den zwei Zimmerbewohnern fehlte jede Spur. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die Wohnung, sodass diese am Ende wieder betreten werden konnte. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Bad Buchau war mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

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