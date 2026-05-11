Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Baustellenabsicherung gekracht

Am Sonntag kam eine Autofahrerin in Ulm von der Straße ab und stieß in die Absperrung einer Baustelle.

Ulm (ots)

Um 23.15 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Seat im Blaubeurer Ring. Dabei kam die Fahranfängerin auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Baustellenabsicherung. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Zunächst schien niemand verletzt zu sein. Für die gleichaltrige Beifahrerin war der Unfall wohl doch zu viel und sie erlitt einen Schwindelanfall. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 5.000 Euro, die Schadenshöhe an der Baustelleneinrichtung wird auf rund 500 Euro beziffert.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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