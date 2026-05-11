Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Auto gestreift und geflüchtet

Am Sonntag fuhr ein Unbekannter in Nattheim gegen ein geparktes Auto und flüchtete.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr. Der Kia Ceed parkte in der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand. Ein Unbekannter fuhr vorbei und streifte das Auto an der linken hinteren Seite. Der Verursacher flüchtete. Den Lackspuren zufolge war er mit einem gelben Fahrzeug unterwegs. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321/322-430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

++++0884117 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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