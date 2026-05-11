Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Bei Auffahrunfall verletzt

Am Sonntag fuhr ein 66-jähriger Biker bei Langenenslingen auf einen Motorradfahrer auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr waren ein 59-Jähriger und ein 66-Jähriger mit ihren BMW Motorrädern auf der L277 zwischen Hitzkofen und Wilflingen unterwegs. Auf Höhe einer Einfahrt zu einem Gehöft bremste der 59-Jährige sein Motorrad ab und wollte nach rechts abbiegen. Das erkannte der nachfolgende 66-Jährige zu spät. Er fuhr mit seinem Motorrad auf den Kradfahrer auf. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Biker von ihren Maschinen und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Krädern auf jeweils 5.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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