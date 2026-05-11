Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Geschäft

Am Montag wurde der Polizei ein Einbruch in einem Geschäft in Göppingen gemeldet.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma der Polizei einen Einbruch in ein Geschäft in der Poststraße. Unbekannte Täterschaft hatte Teile der Glaseingangstür eingeschlagen. Die Polizei rückte an und durchsuchte das Geschäft. Dort konnte niemand mehr angetroffen werden. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht nachvollzogen werden. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

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