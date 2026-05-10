Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B312, Uttenweiler - Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Am Samstagnachmittag wurden 5 Personen teils schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 14:30 Uhr wurde ein Großaufgebot an Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B 312 bei Uttenweiler alarmiert. Ein 20 Jahre alter Mann war mit seinem Skoda auf dem Weg von Biberach in Richtung Riedlingen. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Tiguan, in welchem sich eine vierköpfige Familie befand. Infolge des Zusammenpralls überschlug sich der Skoda mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer bargen den 20-Jährigen und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. In dem Tiguan wurden der 30 Jahre alte Fahrer, sowie dessen 37 Jahre alte Beifahrerin und die 3 und 6 Jahre alten Kinder leicht verletzt, alle mussten in eine nahe gelegene Klinik transportiert werden. Der 20 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zudem zwei weitere Pkw beschädigt, hier entstanden ebenfalls erhebliche Sachschäden. Alle vier am Unfall beteiligten Pkw mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle wegtransportiert werden. Die Polizei Riedlingen schätzt den entstandenen Sachschaden auf 50.000 Euro. Die Feuerwehren aus Uttenweiler und Offingen waren mit 4 Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz, der Rettungsdienst unter anderem mit 4 Rettungswagen, 2 Notarztfahrzeugen und einem Hubschrauber. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel.: 07371/9380) hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die hierzu beitragen können, sich zu melden.

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