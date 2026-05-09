Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Fahrradfahrer verunglückt schwer

Bei einem mißglückten Ausweichmanöver prallt am Freitagnachmittag ein Radfahrer gegen einen geparktes Auto.

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr gegen 16 Uhr ein 55-Jähriger Radfahrer die Haldestraße in Richtung Hindenburgstraße. Zu diesem Zeitpunkt hielt am linken Fahrbahnrand ein Postzustellerfahrzeug, nahezu zeitgleich trat ein 33-Jähriger Fußgänger unvermittelt hinter diesem Postfahrzeug auf die Fahrbahn.

Der Radfahrer leitete eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver ein. Er touchierte mit dem Fahrradlenker noch leicht die Hand des Fußgängers und prallte sodann gegen ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto.

Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am geparkten Pkw entstanden Sachschäden (die Schadensshöhen konnten noch nicht beziffert werden).

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