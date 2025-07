Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Korrektur der Pressemeldung der PI Bad Kreuznach vom 20.07.2025, 15:04 Uhr

Bad Kreuznach - Kapitän-Lorenz-Ufer (ots)

Im Zusammenhang mit der Sichtung einer Schildkröte am Kapitän-Lorenz-Ufer in Bad Kreuznach am gestrigen Tag, wurde von hiesiger Dienststelle fälschlicherweise das Tierheim Bad Kreuznach als Auskunftsstelle genannt. Dabei handelte es sich um einen internen Übermittlungsfehler, die Aussage, dass das Tier an der Einsatzörtlichkeit verbleiben kann, wurde von einem örtlichen Reptilien-Fachmann getätigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell