Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL)Region - Länderübergreifender Sicherheitstag Das Polizeipräsidium Ulm zieht eine positive Bilanz anlässlich des länderübergreifenden Sicherheitstages am Mittwoch.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr fand der neunte länderübergreifende Sicherheitstag statt. Ziele der Maßnahmen waren die Stärkung der Sicherheit und die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum - auch über Ländergrenzen hinweg. Neben Baden-Württemberg beteiligten sich die Bundesländer Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland an dieser Aktion.

Das Polizeipräsidium Ulm führte mit etwa 300 Polizistinnen und Polizisten an 23 Kontrollstellen Maßnahmen und zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Diese verteilten sich auf die vier Landkreise Alb-Donau, Biberach, Heidenheim, Göppingen und den Stadtbereich Ulm. Außerdem führte das Polizeipräsidium Ulm Präventions- und Informationsveranstaltungen durch.

Insgesamt kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten im Rahmen des Sicherheitstags rund 1.600 Personen und über 250 Fahrzeuge. Außerdem kontrollierte die Polizei das Einhalten von Vorschriften in Gaststätten, Hotels und Bars. Fast 1000 Dokumente wurden genauer überprüft.

Auch im Straßenverkehr führte die Polizei viele Kontrollen durch. Dabei stellte sie bei insgesamt 74 Verkehrsteilnehmern unterschiedlichste Verstöße fest. Auf fünf Fahrer kommt eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Bei den restlichen Verstößen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten. In 11 Fällen standen die Verkehrsteilnehmer unter Drogen oder waren alkoholisiert.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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