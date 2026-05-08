Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Reh kreuzt Fahrbahn

Am frühen Dienstagmorgen erfasste ein 26-Jähriger bei Dornstadt ein Reh.

Ulm (ots)

Um kurz nach 1 Uhr fuhr der Mann auf der B10 von Dornstadt in Richtung Ulm. Nach der Autobahnüberfahrt kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer des Ford konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Wild. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 2.000 Euro.

Hinweis:

Die Polizei rät, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten und die Warnblinkanlage einschalten. Das Tier hat so die Möglichkeit zur Flucht. Mit der Warnblinkanlage werden nachfolgende Autofahrer gewarnt.

++++ 0791935 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell