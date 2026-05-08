PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Technischer Defekt in Auto
Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand bei Sontheim a.d. Brenz aus.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Polo im Sachsenhauser Weg ortsauswärts unterwegs. Kurz nach der Brücke an der B492 bemerkte der Fahranfänger Rauch im Innenraum. Der junge Mann handelte richtig und stellte sofort sein Auto an einem Feldweg ab. Sofort wählte er den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es entwickelte sich wohl ein Schmorbrand an einem Kabelstrang, der so heiß war, dass der ganze Innenraum in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den schrottreifen Pkw.

++++0866085

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren