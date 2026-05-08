Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Technischer Defekt in Auto

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand bei Sontheim a.d. Brenz aus.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Polo im Sachsenhauser Weg ortsauswärts unterwegs. Kurz nach der Brücke an der B492 bemerkte der Fahranfänger Rauch im Innenraum. Der junge Mann handelte richtig und stellte sofort sein Auto an einem Feldweg ab. Sofort wählte er den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es entwickelte sich wohl ein Schmorbrand an einem Kabelstrang, der so heiß war, dass der ganze Innenraum in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den schrottreifen Pkw.

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