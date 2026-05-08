Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag prallte ein 66-Jähriger in Lauterstein nach einem Unfall mit dem Auto gegen eine Hauswand.

Ulm (ots)

Zwei Leichtverletzte und Schaden in Höhe von rund 38.000 Euro waren die Folge.

Gegen 6.30 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem VW Elektroauto in der Degenfelder Straße unterwegs. An der Einmündung fuhr er in die Hauptstraße ein, um in Richtung Nenningen weiterzufahren. Von links kam ein 66-Jähriger mit seinem Nissan. Der fuhr auf der Vorfahrtstraße und war ebenfalls in Richtung Nenningen unterwegs. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß kam der Nissanfahrer nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Hauswand. Beide Fahrer hatten Glück und zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Elektroauto auf rund 20.000 Euro, den am Nissan auf ca. 15.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an der Hauswand wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Lauterstein war mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Sie banden ausgelaufene Betriebsstoffe.

++++0860852

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell