Ulm (ots) - Gegen 14.40 Uhr lief der 28-jährige Mitarbeiter eines Geschäftes über den Münsterplatz. Er hatte eine Geldmappe bei sich und wollte die Einnahmen zur Bank bringen. Im Bereich des Cafés vor dem Stadthaus wurde er wohl von einer männlichen ganz in schwarz gekleideten Person angerempelt und zu Boden gestoßen. Der Täter schnappte sich die Geldmappe und ...

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