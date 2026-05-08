POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer schwer gestürzt
Mit schweren Verletzungen kam am Donnerstag ein 77-Jähriger ins Krankenhaus.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Der 77-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad in der Arsenalstraße. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er von seinem Fahrrad. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall. Das kaum beschädigte Rad wurde beim Polizeirevier Ulm-Mitte untergestellt.
+++++++ 0865183 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell